香港有潛力推人民幣計價股份

特首林鄭月娥剛發表任內最後一份《施政報告》，點出要進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展。學者及投資界人士認為，要將本港超過8,000億人民幣的離岸資金池由「靜水」轉化為「活水」，研究人民幣計價股是一大方向，有助把握人民幣國際化機遇。



隨着2014至2016年間中港股市互聯互通機制正式啟動，滬港通及深港通交易額度逐步擴大，今年港股通的總成交金額再創新高，平均每日成交額達到481億元，佔港股大市成交額（日均1,658億元）的接近三成，足以推動投資者對人民幣計價股份的需求。一旦中港兩地正式落實將南向港股通股份納入人民幣計價，將會有超過500隻港股有機會採用，其中藍籌股及成交量大的港股通股份可望率先納入。

容許內地投資者直接用人民幣買港股，既可以省卻匯率兌換的手續，避開匯率變動風險，而且操作上更方便，相信對推高港股通的成交額有正面幫助。此外，新計劃亦能加快人民幣國際化的步伐，從而穩固本港的人民幣離岸中心地位。

資料來源：金管局、香港交易所。《香港01》製圖。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照提出，當以人民幣計價的股份成交增多，香港需要有足夠的人民幣資金作兌換。而據香港金管局數據，2021年8月的香港離岸人民幣存款約為8,427億元。香港的實時支付結算系統（Real Time Gross Settlement，RTGS）內的人民幣結算金額規模，甚至已經超過了系統內港幣的日結算量，在2020年日均結算量超過1.19萬億元人民幣。

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《推人民幣計價股份 可活化港8000億離岸資金池》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第286期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

北部都會區的提出 港深經濟融合「欠債還錢」的開始

公務員升遷「能者居之」 「想幹事」還要「幹成事」

傅政華落馬引民眾狂歡 習時代公安改革處在風暴眼

孟晚舟事件與法律帝國主義2.0

港大醫學院擬綠化帶建教學大樓 沙宣道3號以東選址惹爭議

與胡恩威對話——香港文化起死回生的關鍵

兒童版Instagram揭露牟利本質 改革Facebook如何可能？