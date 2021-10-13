杜特爾特任期步向尾聲 女兒會否「改變主意」參選總統？

杜特爾特在2016年當選菲律賓總統，可以說為當地政壇帶來耳目一新的感覺，因為他是第一個出身自南方「落後地區」的總統，而非如之前的總統般出身自呂宋島的政治豪門。杜特爾特作風敢言大膽，直白粗鄙的話語與政綱內的一系列改革措施，讓他建立強烈的「平民英雄」形像。如今6年任期接近尾聲，新一輪的政治周期開啟，杜特爾特帶來的新氣象能否延續？似乎未必。



首先，杜特爾特家族已然成為全國最具影響力的政治豪門之一，杜特爾特之女、現任達沃市市長薩拉（Sara Duterte）從去年以來一直在總統民調中領跑，很大程度上倚靠的是父親光環。雖然薩拉一直聲言不會參選總統，且於報名期限（10月8日）屆滿前亦未有報名，但其實各項有關於她的文宣卻早已遍佈全國，且就算沒有報名，她仍然有其他方法可於最後時刻參選。

杜特爾特之女薩拉目前雖然未有宣布出選，但觀察家普遍認為她可能在最後時刻進入戰場。（路透社）

此外，杜特爾特本人也流露出獨裁者通常具有的戀權傾向，此前還一度希望繞過總統不能連任的憲法限制，通過競選副總統而持續「攝政」，打造出菲律賓史上第一對「父女檔」正副總統。雖然最後因為女兒薩拉堅持「國家舞台上一次只能出現一個杜特爾特」而作罷，但這其實也是為薩拉參選總統鋪路。

更讓人感到舊政治再現的，是該國最聲名狼藉的獨裁者馬可斯家族，可能重返國家權力中心……

詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《杜特爾特繼承人之戰打響 菲律賓回歸舊政治》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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