馬田史高西斯監製《撲克神算師》｜現代版《的士司機》尋求救贖？

荷里活名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）近年感慨電影產業淪為「大眾視覺娛樂產業」，電影藝術在大片廠與串流媒體的競爭中消亡，他更剖白：「對我來說，電影是關於真相——美學、情感和精神上的真相。」也許，探討藝術電影和商業作品的價值取向是否南轅北轍，正是各派影迷的分歧所在。



《撲克神算師》導演保羅舒里達（Paul Schrader）最為影迷津津樂道的編劇作品是馬田史高西斯執導、羅拔迪尼路獨挑大樑的《的士司機》。（電影劇照）

由馬田史高西斯親自擔任監製的新片《撲克神算師》（The Card Counter）由荷里活經典《的士司機》編劇保羅舒里達（Paul Schrader）自編自導，獲譽為現代版《的士司機》（主角同為罹患PTSD「戰後創傷症候群」），更入圍「威尼斯影展」角逐最高榮譽金獅獎。

《撲克神算師》的主角是退役美軍，因曾於伊拉克戰事虐待戰俘而鋃鐺入獄，其主謀上司卻未獲追究。出獄後，他無法原諒自己，把人生虛度在賭枱上，成為職業賭徒，其後以賭博之名踏上復仇之路。有評論認為《撲克神算師》延續《的士司機》的命題——在社會無法安身立命的小人物，踏上自我救贖的道路。伊拉克戰事期間，主角曾以殘暴手法對戰犯嚴刑拷問，退役後飽受愧疚煎熬，並埋下人生的陰霾夢魘。戰事如同煉獄，戰後的創傷亦然，遠離戰場，離開囚牢，他的人生仍未嘗自由。正如人道工作者引述「美國退伍軍人事務部」統計的資料，近年退伍軍人自殺數目遠超戰事死亡人數。

《撲克神算師》可說是一齣反思戰爭後遺症的作品，主角一直沒有忘卻自己的「加害者」身份，編導冷峻地述說退役軍人的心路歷程，剖開不同國度不同形式的「戰場」上人性的千瘡百孔。犯罪並非只是罪犯的個人問題，囚徒是失序社會中的一員，並非與社會毫無羈絆與轇轕。現實世界是複雜的，優秀的電影作品不會抹除紛亂社會中的複雜性。《撲克神算師》的世界不是「非黑即白」，而是濃罩着沉鬱而混濁的灰調。電影引伸討論何謂「正義之戰」，誰是「邪惡軸心」，「復仇」有何意義？回到現實，反恐戰爭從未止息，顛沛流離的小人物如何療傷與救贖？

競逐「威尼斯影展」金獅獎的《撲克神算師》由名導馬田史高西斯出任監製，男主角奧斯卡依撒（Oscar Isaac）的沉鬱演繹獲外國影評讚譽為是繼《知音夢裡行》（Inside Llewyn Davis）後最完美的演出。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《《撲克神算師》：反思虐待戰俘問題》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。