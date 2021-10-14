權力有三種維度 從美國到香港都適用

《權力：基進觀點》是一本理論書籍，但更是一本工具書與教科書的混合體。作者史蒂芬・路克斯（Steven Lukes）對權力的討論有助我們了解並分析權力的本質及運用，從而推論至權力於日常間對我們的影響。



權力有三種維度。第一種觀點重點放在「就着各種議題作出決策時的行為」，誰在某一競爭或衝突中勝出，最後決定了什麼政策或哪一個議題成為政策的主軸，那人便是掌握了「權力」。

第二種觀點關注誰可運用能力阻止某些他們不想討論的議題被搬上議事枱，或者不讓相關衝突浮上枱面，即視非決策制定為決策形式之一。

教科書中有關香港「地少人多」的描述是誰賦予的？（梁鵬威攝）

第三種為本書重點，是作者認為真正值得討論的觀點，稱為基進觀點，重點在於對前兩種觀點的側重（決策）行為的立場進行徹底批判，認為決策制定及對政治議程的掌控不必然在決策時方會出現。簡單而言，即徹底根除衝突的能力，可透過操控手段讓弱者不認為受到壓迫，甚至樂於接受並認可受支配的模式。

由於上世紀六十年代美國學者多以權力的第一及第二向度觀點作為學術及社會以至政策研究的方法論，導致所得出的結論均描述美國社會是一個多元主義社會，並不存在菁英階層管治的一種說法。作者對此作出批評。

《權力：基進觀點》書影

書中觀點亦適於今日香港。香港房屋供應不足，其實是由不同原因構成，例如受到土地、環保政策及原居民權益等限制，然而莘莘學子從小在教科書上學到有關香港土地的描述卻只是「地少人多」。由此可見，政府擁有權力調整教育政策，藉以控制未來輿論，確保其對於土地政策的論述被廣泛接受。

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