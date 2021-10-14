孟晚舟事件背後的深思：如何應對美國的威脅？

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟被加拿大當局「軟禁」長達3年後，終於回國，引起全國轟動，無數人透過直播迎接她的凱旋回歸，民族主義與愛國情緒一下子到達高峰。然而，孟晚舟獲釋，只是美國與國的「華為決鬥」中的註腳，並不會是結局。而且，更應該關注的是，美國長臂管轄的真正意圖究竟何在，以及愈加頻繁地被作為戰略矛頭指向方的中國未來應採何種策略加以應對。



美國要求加國拘捕與引渡孟晚舟的罪名，主要是華為涉嫌違反美國出口管制對伊朗出售敏感科技的禁令。簡單地說，就是華為與伊朗做生意，賣了自家的電訊設備過去。此行為在「普世價值」上，實在難以苛責，但在美國政府的定義中，卻是不折不扣的犯罪。

9月25日晚，孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（資料圖片）

在為皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）《美國陷阱》一書撰寫的書評中，北京大學強世功教授提出這樣的問題：「為什麼美國司法部可以調查一起法國公司與印尼的商業交易？為什麼美國法院對美國領土之外的經濟活動擁有司法管轄權？為什麼美國可以將自己的國內法凌駕於國際社會之上，從而對其他主權國家或其他國家的公民進行司法調查和司法審判？」

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《孟晚舟事件與法律帝國主義2.0》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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