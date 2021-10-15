英美皆有用戶曾因IG萌死念 到底該如何監管與改革Facebook？

隨着智能手機的普及，現代人不管老幼總是機不離手，在街上、車上不難看見一個又一個低頭族「埋頭苦滑」看手機。對於現在的年輕人來說，經營社交媒體可能比經營現實交友圈子更看重，因為看着別人過着光鮮亮麗的生活時，難免升起攀比之心，總希望自己也能成為別人眼中羨慕的對象。

然而，正因為這種攀比的心態，像年輕人不知不覺中沉迷於社交媒體中不可自拔，更可能發展成對自己的生活以至於外表的不滿意與焦慮，甚至進而產生自殘的念頭。而《華爾街日報》得到告密者、Facebook前產品經理Frances Haugen提供材料，上月中起刊登「Facebook文件」系列報道，揭發互聯網及社交媒體巨頭Facebook種種疑似為求利益而損害用戶的行徑，正正揭示了社交媒體對年輕人心理與精神健康的戕害。



Haugen指控，不論Instagram對年輕女性的影響，還是極端仇恨言論的散播，都是這演算法設計的結果，而且Facebook只追求參與度最大化，無視演算法產生的種種問題。（Getty Images）

據《華爾街日報》揭發，原來Facebook已經研究過Instagram對用戶是否構成不良心理影響。研究結果顯示，原來Instagram對部分用戶帶來驚人的負面影響：令三分之一年輕女性的身體形象問題惡化、年輕用戶認為Instagram是增加焦慮和抑鬱比率的原因；一項就英、美年輕Instagram用戶的研究更發現，覺得自己「不吸引」的用戶中，有40%表示想法始於這應用程式；甚至有13%英國受訪用戶及6%美國用戶表示自殺念頭源自Instagram。

最令Haugen感到氣憤的是，Facebook在明知自家產品Instagram對年輕人帶來如此不良影響之後，竟然還打算推出Instagram兒童被，「殘害」更害易被影響的孩子們……

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《兒童版Instagram揭露牟利本質 改革Facebook如何可能？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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