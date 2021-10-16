《魷魚遊戲》血腥可怕？ 比起《大逃殺》還差一截

近日來最熱的流行文化議題，莫過於韓國劇集《魷魚遊戲》。這部現象級作品在Netflix提供服務的國家包攬收視排行榜首位，甚至很可能成為Netflix成立以來收視率最高的劇集。作為一部非英文作品，這種跨越文化圈的影響力實在令人驚嘆。



然而，對於熟悉東亞特別是日本文化的觀眾來說，《魷魚遊戲》的走紅多少有些莫名其妙：這部劇集的基本設定無非是「大逃殺」搭配「規則遊戲」的拼盤，各類配料都眼熟得很，基本沒有新意；而相比起此類作品中的經典，它的劇作又不夠精彩，所謂社會批判意義也過於淺顯和符號化。

挑釁社會主流價值觀的《大逃殺》在2000年上映時，由於題材過於聳人聽聞而險些被禁。（劇照）

此類作品明顯可追溯至深作欣二導演的《大逃殺》。這部2000年上映的電影改編自作家高見廣春的小說，當時由於題材過於聳人聽聞還險些被禁。電影的背景是一個陷入經濟衰退和社會危機的國家，成年人為了控制青少年而頒布了「新世紀教育改革法案」，每年從全國所有中學中隨機抽取一個初三班級，令學生互相殘殺，直至僅剩一人生還，而所有拒絕遵守規則的學生都會被殺死。然而，殺戮開始之前，主要角色也是一直面對着來自身邊人的惡意：男主角的母親一走了之，之後親睹父親在家自殺身亡；女主角為人單純友善，卻受身邊同學日復日的欺凌；看似邪惡的老師北野，也因被親生女兒憎恨而非常痛苦……

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《日益正能量的「大逃殺」遊戲》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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