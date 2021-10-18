周報獨家精選｜中美軟實力大戰開打 香港處風眼如何獨善其身？

如果說「美蘇冷戰」是「第一次軟實力世界大戰」，那麼，當下的「中美博弈」就可謂是「第二次軟實力世界大戰」。然而，有別於以往圍繞「資本主義」和「共產主義」的「對決」，是次「大戰」的核心在於中西文化的互鑑互通。而作為中西文化交匯之都的香港，正是這場「交流碰撞」的主戰場。例如《國家十四五規劃綱要》明確「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，明顯是為香港文化軟實力提出更高的戰略部署和使命要求。



特首林鄭月娥將為此設立「文化體育及旅遊局」。不過，有不少人擔心，香港早已被標籤為「文化沙漠」，而特區政府本身就是文化乾涸的根源，恐怕難以擔此重任：一來盲目追逐西方洪流，並且在意識形態偏見之下，慢慢失卻對中國傳統文化的重視，導致本應薈萃中西文明的香港特色漸漸走樣變形；二來完全忽視「文化治理」的公共屬性和塑造社會價值的重大意義，而是放任商業競爭模式主導走向，令文化藝術變成上等階層才能享有的奢侈商品；三來幾乎曲解「文化發展」之意，往往將其簡化成為「舉辦活動」，根本看不到透過深刻的文藝教育以提升整體文化質素的重要。當局究竟應該如何突破這些困局，才能重建專屬於「中國香港」的文化軟實力，令香港真正融通中外、成就「中外文化藝術交流」的新篇章？

詳細分析請閱讀第287期《香港01》電子周報的系列報道：

擺脫盲目西化 建立特區主體 重塑香港文化軟實力

香港需要怎樣的「文化體育及旅遊局」？

「文化失落」已久 文藝教育須從娃娃抓起

打破空間壁壘 讓文化藝術遍地開花

本土VS國際 西九不應淪為翻版西方文化場

「文化+」跨界融合 能否成為香港發展新路向？

西九文化區經常照搬外國的活動，變成翻版的西方文化基地。（中新社）

公屋興建緩慢 不能只問罪房委會

特首林鄭月娥上周日（10日）分享了「得意的想法」，說如果政府交付土地後建屋進度太慢，現時由政府發放給輪候公屋者的現金津貼應該由房委會支付，以建立問責精神。不少房委會委員反對，指房委會已經盡快把項目完工，反指要檢討的是失效的規劃過程。雖然林鄭在兩天後澄清該言論不是建議，背後是希望更能推動公營房屋的興建，可是建屋慢的事實始終需要正視。房委會要負一定責任，但運房局、發展局及其轄下部門，以至立法機關也難置身事外……

請按此閱讀全文。

林鄭早前提到，如果日後政府交付土地後，房委會建屋太慢，須自行支付現金津貼。（資料圖片）

雙面陳峰：從冒險家到階下囚

對於熟悉海航創始團隊的人來說，佛經與「國學」只是表像，冒險家精神和賭性才是內核，也是海航從一家地方小航空公司變成跨國投資巨頭的根本所在。在接受媒體採訪時，陳峰給外界的印象是溫文爾雅，特別喜歡將「因果」和「冒險經歷」放在嘴邊，難怪有海航債權人就抱怨道：「他沒有還債方案，只講因果。」

顯然，陳峰熱衷專研佛學與「國學」的背後，卻也逃不脫人性的「貪嗔癡」，瘋狂擴張的結果就是嚴重資不抵債，海航集團被迫破產重整，陳峰及其創始團隊的股權被完全清零，在新海航即將鳳凰涅槃的前夜，陳峰自己則身陷囹圄，從一位「弄潮兒」變成了階下囚……

請按此閱讀全文。

陳峰給外界的印象是溫文爾雅，特別喜歡將「因果」和「冒險經歷」放在嘴邊。（中新社）

疫情、航運堵塞、中國限電：全球供應鏈混亂難解

在新冠肺炎疫情下，不少國家被迫採取封城、限制營業等防疫措施，導致世界各地的民眾、餐廳食肆等對於預先包裝的商品需求上升。上月，社交媒體一陣嘩然，一批可口可樂迷發現過去幾個星期部份國家和地區的Diet Coke及Coke Zero均缺貨。然而，可口可樂缺貨也只不過是當前全球供應鏈大混亂中一個微小的縮影而已……

請按此閱讀全文。

多個國家的可口可樂缺貨引起關注。(Getty Images)

敬請留意2021年10月18日出版的第287期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。