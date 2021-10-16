本年度最期待「懸疑推理喜劇」：忘年交「緝兇三人組」

追罷Netflix的《魷魚遊戲》，若對懸疑推理感興趣，Hulu剛推出的《Only Murders in the Building》（大廈裡只有謀殺案）是不錯的選擇。

顧名思義，主題講述一幢公寓內發生的謀殺案。事緣許多Hulu觀眾表示喜愛推理及犯罪題材，因此平台樂得「順應民情」。雖然籌備期不長，Hulu卻非常慎重，組成星級卡士，由喜劇界資深巨星史提夫馬田（Steve Martin）和馬田索特（Martin Short）擔任兩大男主角，搭配忘年交莎蓮娜高美絲（Selena Gomez），老少三人齊心協力追查死亡事件。



此劇沒有《魷魚遊戲》因社會制度壓迫而醞釀的鬱悶情緒，是一齣讓人看得舒坦的推理懸疑作品。（劇照）

史提夫馬田與馬田索特既是好友，又是創作夥伴，一直合作無間，加上莎蓮娜的三人組合很有火花，僅看表演已經非常吸引。如今是劇集節目的「黃金期」，Netflix、Hulu、Apple TV+、Disney+、HBO GO、Amazon Prime Video各串流平台都在拼卡士、拼製作，如果只是演員出色，劇集難以脫穎而出。

此劇有何特別？用推理小說流派或許可以簡單講清楚：推理懸疑犯罪劇集擁躉無數，但風格偏向「社會派」（重視反映社會現實）。這些年歐美社會思潮湧動，影視行業製作大批作品討論女性、種族及貧窮問題，在這些劇集中，重頭戲並不是解開謎團，故事的重點是向觀眾呈現特定階層的困境與壓抑。此劇則是少有的一部「本格」推理（以邏輯至上的推理解謎為主）劇集，光是這一點已經與別不同——推理迷實在期待太久。何況是將搞笑與推理同步進行，觀眾很久未看到這樣一部輕鬆的娛樂節目。

雖說標榜本格派，編導作出許多努力，避免令角色扁平。每一集都採用不同的敘事視角、不同的節奏、不同的懸念來表現。三個住在同一大廈的主角因為喜愛同一個podcast節目而相識，通過日常的平凡線索、鄰里的八卦流言，慢慢發現兇案疑點，並在尋找兇手的過程中發展出真正的友誼。

近年許多主題沉重的影視劇集，有些觀眾在節目中得到救贖，有些觀眾則看得非常壓抑，可惜許多作品不再斟酌技藝層面。此劇甫推出即打破Hulu的收看紀錄，證明觀眾對節目的娛樂性依然有要求，大家都迫不及待想借助娛樂撫慰內心，而且在這部懸疑喜劇中獲得滿足。

《Only Murders in the Building》由喜劇界資深巨星史提夫馬田（中）和馬田索特（左）擔任男主角，這對喜劇組合一直合作無間；與女主角莎蓮娜高美絲（右）亦迸出火花。（劇照）

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《《Only Murders in the Building》：好久不見的本格推理喜劇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。