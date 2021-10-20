目前離韓國總統大選已不足五個月，執政黨共同民主黨率先選出激進左翼鬥士、京畿道知事李在明為總統候選人；而最大在野黨國民力量黨也將於下月5日進行黨內初選，屆時不論是被保守陣營寄予厚望的前檢察總長尹錫悅跑出，抑或是強硬右派洪準杓突圍參戰，觀乎各候選人的主張，左右兩個陣營不管是哪個勝出，都將深刻影響韓國未來之路。



在共同民主黨內，李在明實屬異端，他倡導實行包括「全民基本收入」在內的激進福利政策，承諾任期內將每年向所有19至29歲的公民發放200萬韓元（100韓元約折合為0.65港元），並向餘下公民每人發放100萬韓元，且終極目標是每月向所有公民支付50萬韓元。

李在明主張的福利政策雖說激進，但顯然能引起民眾的強烈共鳴。韓國一直以來被詬病福利系統薄弱，社福支出佔GDP比例遠低於發達國家平均水平，同時貧富差距和階級固化問題也愈發突出，中下階級常自嘲是含「土湯匙」出生，無論如何努力也追不上含「金湯匙」出生的上等人，再加上持續不斷的疫情惡化了社會矛盾，使得李在明的「福利國家」構想大受歡迎。

+ 1

國民力量黨方面，呼聲最高的是前檢察總長尹錫悅和黨內大老洪準杓。韓國社會輿論研究所10月18日發布的民調顯示，尹錫悅以29.1%的支持率居首，洪準杓（28.5%）以不足一個百分點之差緊隨其後。作為保守陣營的熱門候選人，尹錫悅和洪準杓以什麼政策主張作招徠？洪準杓會否趕超尹錫悅？為什麼說若洪準杓代表在野黨出馬，明年3月的大選將呈現極左和極右對決的格局？

詳細分析請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《韓明年總統大選將是「極左」和「極右」的對決？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第287期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

擺脫盲目西化 建立特區主體 重塑香港文化軟實力

本土VS國際 西九不應淪為翻版西方文化場

公屋興建緩慢 不能只問罪房委會

蔡英文新版「兩國論」暗潮洶湧 親手力推台海「地動山搖」

為何沒有中國，我們這個危機年代就沒有解方

疫情、航運堵塞、中國限電：全球供應鏈混亂難解

雙面陳峰：從冒險家到階下囚