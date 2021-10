支配近代中國經濟的猶太勢力——沙遜與嘉道理家族

生活和成長在香港,不難察覺沙遜與嘉道理家族多年以來彷彿與這個金融城市的命運一脈相連。總部位於香港島核心地段的匯豐銀行就是靠亞瑟.沙遜(Arthur Sassoon)在1865年提供的資本得以成立,並發展成今日仍然是世界上最具影響力之一的跨國銀行;屹立在九龍半島梳士巴利道的半島酒店飽覽着這個仍然充滿殖民地遺風的海港景色,甚至曾經被評論家形容為「蘇伊士以東最佳的酒店」,當初是由嘉道理家族一手建立,並且持有至今。



沙遜與嘉道理家族賴以成功之道,首先就是沒有任何道德包袱。晚清時期,他們的核心業務環繞着中國,尤其是禁之不絕的鴉片貿易。

這兩個世家大族的成功尤其在於沒有政治上的信仰,只要是可以賺錢的機會,他們都願意接觸和嘗試。因此,他們積極地打入英國上流社會的派對,對於英國皇室貴族對他們猶太人的歧視一笑置之。他們甚至樂於在近代中國的政治人物身邊穿梭,不論是孫逸仙、蔣介石、毛澤東、周恩來、鄧小平還是習近平,只要繼續有賺錢的機會,他們不理會那是三民主義抑或共產主義,不怕被描述成「貪婪的資本家」或被沒收房產。面對日本皇軍的步步進迫和百般凌辱,他們仍有辦法維持溝通的門路……

他們具備的特質也正是香港的成功之道……

《從上海到香港,最後的金融大帝:令中共忌憚,支配近代中國經濟200年的猶太勢力——沙遜&嘉道理金融王朝》

(The Last Kings of Shanghai: The Rival Jewish Dynasties that Helped Create Modern China)

作者:喬納森.考夫曼(Jonathan Kaufman)

譯者:王聖棻、魏婉琪

出版社:野人

出版日期:2021年5月



