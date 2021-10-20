軟實力．三｜西九文化區：國際化藝術空間？盲目追隨西方文化？

香港素來是中西文化交匯之地，並以此塑造獨特的文化特色。特首林鄭月娥在最新一份《施政報告》提到，政府會把握香港中外文化薈萃的獨特創意氛圍，打造香港作為亞洲文化及創意之都的品牌。然而，香港的文化發展一直都有「本土VS國際」的爭議，西九文化區更是反映問題的一大例子。



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佔地41公頃的西九文化區於1999年由時任特首董建華政府提出興建，最初的構思是一個用來舉辦盛事、吸引遊客的綜合場地。曾蔭權上台之後，更表示要將在西九龍文化區將興建十五個表演藝術場地和一座能夠展現二十世紀到二十一世紀視覺文化的M+博物館。隨後成立西九文化區管理局，政府一筆過撥款216億元。

西九文化區當然要以「國際化」為目標，但「國際化」並不等同只聘請一些外國人出任重要職位。圖為西九前首席工程總監司徒澤民。（資料圖片）

資深文化人胡恩威認為，政府是在未曾了解藝術家真實需要的情況下就提出興建M+，結果只是「斥巨資去買來一些和香港完全沒有關係的外國藝術家藏品，結果就成為一個給外國人辦活動的空間，或者說是給權貴階級辦party的空間。」

不過，香港大學文學院人文學院藝術學系主任官綺雲有不同的看法，她認為「香港已經有藝術館專門收藏亞洲的和本地的藏品，應該有西九龍這樣一個地方吸收國際優秀藝術品的博物館。」，亦指出香港藝術人才非常優秀，不應局限在本地化小圈子中，而是應該在競爭的環境中進步……

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