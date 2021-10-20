《長津湖》票房破50億　網民要求演員劇組捐「愛國財」

執導《湄公河行動》與《紅海行動》在內地市場大受歡迎之後，林超賢再次與徐克、陳凱歌聯手奉上今年國慶檔扛鼎之作《長津湖》。開畫短短21天，《長津湖》的票房已突破50億元大關，並創下多項中國影史紀錄；與此同時，電影也在中國輿論場掀起一場關於七十年前的戰爭歷史討論，以及一系列爭議事件。



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從票房表現來說，《長津湖》延續了主旋律影片的票房佳績，無疑是成功的。但高票房之下，圍繞影片的評價卻褒貶不一，網民對那段歷史本身的討論也出現了一些爭議。例如，內地知名媒體人羅昌平針對《長津湖》及朝鮮戰爭的「意外」發言便引發巨大爭議。他在微博發文稱：「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』。」同一微博還寫道：「至於這場戰爭，不必做過多的評價，看看現在的朝鮮和現在的韓國，所有答案一目了然。」這樣的語出驚人之後，羅昌平被以「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」刑拘。

歷史爭議之外，有網民認為電影及劇組人員「發愛國財」，於是進行「逼捐」，質疑「吳京老師靠愛國生意賺那麼多錢，捐點錢支援國家建設，不過分吧！」「我沒有消費志願軍的死亡來賺錢，相反，我是貢獻票房的人，我買票是因為崇敬志願軍而不是崇拜明星。但明星是在拿志願軍的死來賺錢，劇組工作人員付出勞動要吃飯沒有問題，片酬上千萬憑什麼不捐，『人血饅頭』好吃嗎？」

對於羅昌平和部份網民「逼捐」的言論，究竟該如何看待？

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《追捧與爭議：如何看待《長津湖》及其背後的那場立國之戰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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