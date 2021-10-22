從「佛系」企業家到階下囚 陳峰與海航經歷了什麼？

對於熟悉海航創始團隊的人來說，佛經與「國學」只是表像，冒險家精神和賭性才是內核，也是海航從一家地方小航空公司變成跨國投資巨頭的根本所在。在接受媒體採訪時，陳峰給外界的印象是溫文爾雅，特別喜歡將「因果」和「冒險經歷」放在嘴邊，難怪有海航債權人就抱怨道：「他沒有還債方案，只講因果。」



海航集團5年前曾經在香港大手購入多項物業，最廣為人知的是西半山天匯高層複式單位，早前淪銀主盤並以「蝕讓價」沽出，近日集團副總裁又以5.1億元放售其位於山頂的超級豪宅TWELVE PEAKS洋房，與2015年初的購入價逾5.06億元相若。若以目前叫價賣出，計及稅款雜費，料實蝕超過5,000萬元。

海航集團董事長陳峰，上月遭警方拘留。（路透社）

顯然，陳峰熱衷專研佛學與「國學」的背後，卻也逃不脫人性的「貪嗔癡」，瘋狂擴張的結果就是嚴重資不抵債，海航集團被迫破產重整，陳峰及其創始團隊的股權被完全清零，在新海航即將鳳凰涅槃的前夜，陳峰自己則身陷囹圄，從一位「弄潮兒」變成了階下囚……

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《雙面陳峰：從冒險家到階下囚》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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