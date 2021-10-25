Netflix《女傭浮生錄》：不一樣的清潔工單親媽媽

近年，許多歐美劇集貼地探討女性處境；比如Netflix出品的《難，置信》（Unbelievable），描寫性侵受害者得不到警察信任甚至被迫撤案；同樣來自Netflix的《出走布魯克林》（Unorthodox），講述猶太女生逃離丈夫控制離家出走；還有HBO的《生命轉彎那一天》（I May Destroy You），描述年輕女生被迷姦後如何擺脫心理陰影。「反烏托邦」劇集《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）紅遍美國時，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）曾高度評價，「這不是一套可以用來消閒娛樂的作品」。



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今年秋季大獲好評的Netflix新劇《女傭浮生錄》（Maid）由「星二代」瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）飾演年輕媽媽Alex，因面對丈夫的暴力行徑心生恐懼，悄悄帶着年幼的女兒離家出走。Alex因為早婚，早已放棄升讀大學的機會，也交出了經濟大權，出走之後不得不面對無家可歸的困境。Alex試着從最底層的清潔工做起，想為自己和小孩開啟新生活。

《女傭浮生錄》帶着觀眾去看Alex怎樣面對生活的折磨，這些以女性苦難為主的劇集，正悄悄帶起行業變革。過去荷里活的劇本創作公式幾乎都是用男性視角創作，但女性處境顯然有更不一樣的語境。串流平台興起，擁有充裕的資金與時間慢慢打磨，難得出現不少複雜而立體的女性角色。她們的困境來自生活，但她們不遵從刻板的價值觀過俗套的樣板生活。

幕後創作者沒有刻意把Alex塑造成悲天憫人的淒慘角色，她窩囊又遲鈍，缺乏獨立生活的能力，這些弱點都令她在社會寸步難行。劇情一路推進，觀眾與劇中人一起對家暴的成因和影響更加了解，也更能理解女性在家庭中承受暴力的負面影響及如何模塑其人格。《女傭浮生錄》並不是虛構作品，而是來自Stephanie Land的回憶錄《Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive》——也許生活往往比創作更加精彩。

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《《女傭浮生錄》：用戲劇手法立體地闡述家暴》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。