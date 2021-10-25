新鮮牛價格一年加兩次 政府還要一錯再錯嗎？

近日天氣轉涼，不少市民都喜歡「打邊爐」，不過，很多人打邊爐必備的新鮮牛肉，批發價和零售價再度攀升，市民、食肆和肉販叫苦連天，大嘆鮮牛已成奢侈品。獨家代理內地供港活牛的五豐行遭一些人批評操控價格，亦有聲音指這是政府不引入競爭的結果。有街市牛肉檔檔主稱，一年內兩度加價實屬罕見，最終成本亦會轉嫁至消費者身上。



其實，活牛加價引起爭議在香港並非首次上演，消委會過去支持開放活牛市場，港府甚至曾與國家商務部洽談。後來港府一方面拒絕建議，一方面又沒有監察市況，任由批發價飊升，才有今天的局面。現在，市民和肉販重提開放市場訴求，政府實應正視。

有牛肉檔檔主指，由於內地活牛批發加價，為維持經營成本，須相應加價。（胡家欣攝）

上周四（10月21日）起，活牛批發價再次提升。每擔（100斤）改良牛價格調高約3.1%至4,970元；每擔肥牛價格調高約8.1%至5,710元。當我們回顧過往十年，不難看到活牛批發價升勢着實凌厲。在2011年底，每擔改良牛和肥牛價格分別為2,790元和3,110元，十年間加幅為78%和84%，較同期甲類消費物價指數增幅27%快得多。市民和活牛商販早已大呼「捱貴肉」，只是沒料到愈來愈貴……

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