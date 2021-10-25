假資訊滲透生活每個角落 「網絡自由」再非拒絕監管的理由

網絡發展愈加發達，「假新聞」與假資訊也如雨後春筍冒出。特首林鄭月娥在今年5月4日公開表示，政府正在研究制定「假新聞法」以應對「傳播不準確訊息、錯誤信息、仇恨言論和在社交媒體上撒謊」 等問題。這毫不意外地引來質疑，指此舉將會打壓「網絡自由」、「言論自由」與「新聞自由」。然而，當假資訊以不同方式充塞於網絡之中，監管絕對勢在必行。



印度一則經新德里電視台報道的「新聞」稱，有研究發現「牛尿」有助於抵抗新冠病毒，建議你每日服用一定劑量即可戰勝「肺炎」——相信香港讀者都會一笑置之，順便嘲諷對方盲目聽信「謠言」；但在印度，連執政的印度人民黨（BJP）女議員塔庫爾（Pragya Singh Thakur）也公開呼籲民眾喝牛尿抗疫，並稱「牛尿是救命的」，較早前更有宗教組織舉辦逾200人參加的「牛尿派對」。

2020年8月31日，繼續有市民在太子站外「悼念」。警察重兵戒備。（歐嘉樂攝）

香港讀者認定有關資訊是「謠言」，大概是基於我們有一定科學認知，會從常理質疑「牛尿抗疫」的說法缺乏醫學根據；但有趣的是，我們並非經常保持這種客觀看待資訊的理性，所以虛假新聞和虛假資訊的問題在香港同樣氾濫，有的就像「牛尿抗疫」一樣荒謬……

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第288期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對

陳同佳案了結以年計 死結在於玩弄政治的民進黨

活牛如奢侈品 政府莫視為等閒

中共探索超越西方的民主模式 展開話語權爭奪

歐盟正在推動印太戰略自主

貨幣體系百年變局 香港如何把握先機？

「60後」官員密集上位成主力 中共省級黨代會10月啟幕

核融合研發競賽升溫 「人造太陽」發電不再是夢？