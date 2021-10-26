政府應使「智方便」功能最大化

近年港府積極推動智慧城市，開發了很多手機應用程式，應及早解決程式現存的一些問題，並把一些程式的功用最大化。



現時一些程式有浪費資源之嫌，比如從屬旅遊事務署的「幻彩詠香江」應用程式，當中提供的服務包括簡介幻彩詠香江、重播幻彩詠香江音樂及介紹附近景點等，這些資訊可以輕易透過其他途徑獲取，無需另外下載專門應用程式都能得知。另一個例子則是從屬蔬菜統營處的「香港休閒農場」應用程式，其特色是提供本地休閒農場資訊及內設「相片框」，不過當中「最新消息」已經是由2018年所發出，「相關應用程式」中更有亂碼產生，相信是程式內容欠缺日常維護所致。另外，很多政府應用程式往往面對宣傳不足的問題，進而導致下載和使用數字低落。

擁有智能手機的人數顯著增加，政府應加強手機應用程式的推廣。（馬熙烈攝）

當然，也有些成功的例子，比如新近的「智方便」可接達的常用政府及公私營機構網上服務超過150項，最多用戶使用的服務包括下載新冠肺炎「電子針卡」、網上申請續領車輛牌照、「稅務易」等。透過「智方便」的身份認證功能，更可於網上遞交電子健康紀錄互通系統申請，無須再親身前往登記地點核實身份，便利了不良於行的市民。政府實應研究如何在「智方便」中融入健康碼及「安心出行」，更可與內地部門商討在內地使用香港應用程式，使程式的功用得以最大化。

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《政府手機應用程式有待改進》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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