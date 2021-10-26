第三季GDP增速縱「破5」 第四季幣策不會進一步寬鬆

2021年第三季度中國經濟下行壓力逐漸增大，國家統計局上周一（10月18日）公布的數據顯示，該季度中國國內生產總值（GDP）錄得29萬億元人民幣，按可比價格計算，按年增長4.9%，低於市場預期的5.5%。



與一、二季度分別高達18.3%和7.9%的GDP按年增速相比，今年第三季度中國經濟增速放緩的情況似乎很嚴重。整體來看，2021年第三季度，拉動經濟的「三駕馬車」——投資、消費、出口都出現不同程度的增速放緩現象。儘管如此，卻沒有觸及決策層的底線。如果按照當前經濟增速趨勢測算，中國全年經濟增速大概率能夠保持在8%左右。更何況月度數據顯示，中國經濟或許在三季度已經觸底，轉機其實已經出現。

2021年前三季度基建投資增速仍然不見起色。（新華社）

在中國經濟由「重量」向「重質」轉型的大背景下，中國決策層對經濟下行的容忍度有所提升，政策的定力也隨之增強。

在2021年金融街論壇年會上，央行行長易綱表示，「在總量上，貨幣供應量和社會融資規模增速與名義本地生產總值（Nominal GDP）增長率是基本上匹配的，總量政策是合理的，流動性是充足的」。從央行的表態來看，第四季度貨幣政策大概率不會進一步寬鬆……

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