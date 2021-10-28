「數碼人民幣」與「數碼港元」的機遇

全球貨幣體系進入「區域化」和「數碼化」的百年變局，國家早於去年8月中旬試發「數碼人民幣」，而香港金融管理局則於今年6月提出將會研究在零售層面發行「數碼港元」（e-HKD）的可行性，以促進金融進化。



工銀國際控股有限公司首席經濟學家程實強調，數碼港元是重要的數碼金融基礎設施。這是「央行數碼貨幣」（Central Bank Digital Currency，下稱「CBDC」）的一種，與比特幣有相似的地方，但CBDC並非用以「投資」，而是為了「結算」。CBDC能在提升支付效率的同時，降低基於中介機構的信用風險和流動性風險敞口，甚至可以大幅改善跨境支付的痛點。例如國際結算銀行有研究證明，使用CBDC進行跨境支付的話，支付時間將從原先的3至5天極速壓縮至2至10秒，而中介成本也能夠減少至少一半。相較於八達通、支付寶、轉數快等，「數碼港元」還能省卻那些中介費用，而且能離線交易。

派發電子消費券的流程並不暢順，大批長者因填錯或填漏資料未能領取電子消費券，有不少市民聚集排隊查詢及重新交表。如果有了「數碼港元」，情況將大大不同。（張浩維攝）

「數碼港元」更具備「可編程性」，進一步提升支付效率。例如今年初《財政預算案》上提出發放「電子消費券」，市民先在各電子平台上登記、經政府部門核實後再分批發放，需時兩三個月；政府還規定這筆錢只能用於「消費」而不能「折現」，實際操作時卻衍生了種種問題，消費者委員會截至上周已累計接獲410宗與消費券有關的投訴個案。然而，如果是以「數碼港元」來「派錢」，政府可以依靠程序設計這筆補貼的使用用途、期限，快速、精準地將這筆錢派給特定人群，毋需依賴網絡和手機，便能在所有規定場景自由使用，猶如「現鈔」；而且，登記、等候時間將會從幾個月縮減至幾天，投訴亦有望大幅減少。

而最大的商機還不是在零售層面，而是批發層面的數碼貨幣——這正是香港從國際金融中心轉型為「數碼化」國際金融中心的關鍵所在……

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