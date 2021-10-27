先進國家紛邁向工業4.0 中國如何走好自己的路？

中國現時工業出口執全球牛耳，近月報載，中國在2020年末更取代德國，成為全球最大的機械及設備出口國；聯合國工業發展組識統計顯示，這幾年來全球工業的年增長率徘徊於2-4%之間，中國則有6.7%，位居主要經濟體前列，為推動全球工業持續增長貢獻力量。在此發展過程中，中國湧現一批世界級企業。在2020年《財富》世界500強中，中國（包括香港）的企業佔124家，超過美國。

中國成功並非偶然，而是通過自己多方面努力達成。



工業互聯網的建設，保證了中國大量工廠能夠在短時間內實現轉產，以生產防疫物資。這是經濟轉型的保障。圖為福建省多家企業緊急調配生產原料，轉產趕製防護服等衛生防護用品。（新華社）

早在2008年，曾鳴及威廉森所著的《龍行天下—中國製造業未來十年新格局》一書，已預見中國將首次有可能產生本土的世界級企業。該書指出，中國是以成本創新作為面向全球的競爭策略。成本創新是中國工業化成功其中一個重要推動力。何謂成本創新？

此外，除了成本創新，中國的工業化在不同階段有不同策略，不斷改進才能有今日的成果。目前，先進國家正進入工業第四個時代，傳統製造業朝着智慧化、網絡化的方向轉型，融入網絡經濟浪潮。中國在2015年亦擬定了中國版工業4.0——「中國製造2025」。然而，要達至此目標面對的挑戰不少，羅文華於本文針對「中國製造2025」將有可能遇到的制約因素，提出六大建議。

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《中國工業化成功之路及進一步發展的方向》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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