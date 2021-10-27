内地房地產市場快速冷卻 高層密集表態 恒大有救？

上周三召開的「金融街論壇年會」上，多位一行兩會（中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會）的高官在演講中都提到了房地產問題。國務院副總理劉鶴表示，統籌做好金融風險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。



劉鶴表示，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。（美聯社）

其實，自從恒大事件的寒蟬效應和持續的房地產調控政策讓內地樓市逐漸冷了下來。以深圳為代表的熱門城市二手房成交量大幅下滑，9月成交量十二年來首次回落至2,000套以下；正在集中供地的各大城市紛紛遭遇土地流拍，包括北京朝陽區這種一向受歡迎的地區；哈爾濱甚至已經出台了購房補貼政策穩定市場。可以說，市場正在隨着冬季到來感受到陣陣寒意，而且降溫的速度似乎已經超出市場預期。

中國人民銀行副行長，國家外匯管理局局長潘功勝指出，近期內地的房地產市場及相關的金融市場出現一些波動，這是市場主體在個別企業違約事件出現之後的應激反應。潘功勝所說的「個別企業」 ，首當其衝的當然是恒大，而中國央行行長易綱在出席G30國際銀行業研討會時亦談到恒大問題與應對原則……

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