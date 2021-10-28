幫派大佬驅逐總理、雄霸街區 海地陷失治深淵

10月17日是海地獨立開國元勳德薩利納（Jean-Jacques Dessalines）遇刺身亡的215周年紀念，總理亨利（Ariel Henry）原訂於德氏遇害的原址「紅橋」（Pont-Rouge）舉行年度官式紀念儀式，豈料遭到雄據該地的武裝黑幫份子驅離，只得轉道到紀念國父們的國家博物館獻花，狼狽不堪，有失一國政府領袖的身份。



與此同時，前警員兼現海地黑幫聯盟G9領袖切里齊耶（Jimmy Chérizier），竟敢穿上傳統上由官員穿着的白西裝，在媒體、圍觀群眾和下屬簇擁中「代行總理之儀」，在德薩利納雕塑下方留下傳統花圈，並行軍禮致意。

10月18日，在綁架事件後，海地工人發起示威，抗議治安得不到保障。（美聯社）

海地黑幫橫行、政府束手無策，當地人民也許司空見慣。近日，海地黑幫400 Mawozo綁架17名自美國而來的傳教士及其家屬（包括5名兒童），並要求1,700萬贖金。事件令全球開始關注這個陷入黑幫治國的國家：海地有167個幫派，控制全國60%領土，屠殺、販毒、軍火、走私等勾當彼彼皆是。

更令人震驚的是，海地陷入如今困境，竟是因政商與黑幫勾結，互相利用所種下的惡果……

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