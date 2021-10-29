《國家十四五規劃綱要》明確指出，「支持香港發展中外文化藝術交流中心」。有不少輿論認為，香港如今在文化政策層面上的政策，過度側重西方潮流及意識形態，而忽略了我們作為中華文明之中一個傳承之地，應當發揮作用，將中國歷史悠久的故事說好，從而把所保存的傳統文化價值觀與二十一世紀的世界潮流揉合。

以下，我們先從一個較為抽象的角度來剖析香港本土文化在「狹義」及「廣義」兩大層面上的呈現，再探討為何理想的文化政策應當在這兩環之間遊走；這種「狹義」及「廣義」本土文化之間的張力，對港人及國家14億人口又有何好處？



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回歸以後，有人說，香港變成了一座文化沙漠，這種說法對默默耕耘的本土文化工作者來說，實在太不公平了。無論是樂壇還是文壇、媒體界還是演藝界，香港過去二十多年來不乏有心人、也不乏具備前瞻性的拔萃人士。時至今日，無論是線上劇場、小眾音樂、或是獨立電影人士，仍透過一套套傾力製作，嘗試發掘香港價值，讓香港人能抬起頭來說：「這是我們家的文化，我們值得尊重它！」有個別聲音也許認為這些文化表述「難登大雅之堂」，但從來大雅之堂是一個兵家必爭的政治結構，沒有任何客觀事實可言。西方國家在過去百年以來常嘲笑我國文明，指其封建落後，然而難道西方所定義的「大雅之堂」，我們便要照辦煮碗接受？當然不！同時，香港制定文化政策及架構的權貴們，也不應為了自以為的「政治正確」，而扼殺我們獨特的文化、歷史和語言......

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《香港本土文化的「狹義」與「廣義」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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