默克爾離任 歐洲中間政治結束？

隨着上月德國大選結束，蕭爾茨（Olaf Scholz）將可以在12月中前籌組新一屆德國政府，促使德國乃至歐洲進入「後默克爾時代」。

默克爾代表德國傳統中間偏右的保守主義政治價值觀，他們深信社會的基礎並不是馬克思所描述的社會階級和隨之而來的階級矛盾，反之社會核心是來自基督教人文精神下的家庭和社群。因此，在政治上，他們主張按照中間路線處理問題，抗拒極端和冒進的主張；而經濟上，他們傾向自由主義，政府雖然提供基礎的社會保障，卻按照個人競爭分配社會資源。默克爾為德國帶來長期的政治穩定，然而這些年來，德國國內局勢亦發生不少變化。

社民黨領袖蕭爾茨（中）將與綠黨領袖Annalena Baerbock（左）、FDP領袖Christian Lindner（右）籌組聯合政府。（美聯社）

在2008年的歐債危機後，德國及很多歐洲國家都需要接受緊縮政策，以償還國債和減少預算赤字。有人開始質疑歐元區，並認為德國不應該因希臘等國家的債務問題而實施緊縮政策。2015年起面對一波又一波從地中海而來的難民潮，更引發族群間的裂縫。在德國，一方面默克爾的基民盟被右翼政黨步步進逼，另一方面左翼思潮亦正在得到社會的青睞，中間政治版圖日益萎縮。

告別「默克爾時代」將是德國中間政治的結束，同時，整個歐洲亦將經歷一系列的改變。例如近日波蘭的右翼法律與公正黨政府正在籌謀上演「Polexit軟脫歐」戲碼，借助法律問題試圖進一步弱化歐洲一體化的基礎……

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《默克爾的告別式——歐洲中間政治的落幕》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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