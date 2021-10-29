中國限電 歐洲缺氣 「人造太陽」將是能源問題解方？

中國今年因缺電而需要「拉閘限電」，除了影響民眾生活之外，更連工廠也要「錯峰用電」，生產受到影響，有分析指，中國限電源因與其減碳政策有關。另一邊廂，歐洲則經歷天然氣大升，有專家指因為歐洲過度依賴俄羅斯的天然氣，一旦俄羅斯限制供應，很容易會成為「人質」，最後，俄羅斯總統普京承諾增加供應，方令歐洲天然氣價格回穩。

正當歐亞皆面臨能源危機之際，2021年聯合國氣候變化大會（COP26）下周將於蘇格蘭格拉斯哥展開，舉行前夕國際原子能機構（IAEA）發表報告，重申各國必須考慮核能。一直被戲稱為「永遠還要三十年」的核融合（nuclear fusion）技術，近月來在一些實驗中取得進展，也開始得到私人投資者青睞，將來是否有望走進主流？



COP26即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行，國際原子能機構主張，各國的能源及氣候政策必須考慮核能。（Getty Images）

IAEA總幹事Rafael Mariano Grossi認為：「在過去五十年，核能累計避免了大約700億噸二氧化碳排放，並持續每年避免10億噸二氧化碳排放。COP26將至，是時候採取基於證據的決策，並擴大投資核能。不這樣做的代價，將會大到難以承受。」美國總統氣候特使克里（John Kerry）也主張：「全球潔淨能源轉型，將需要在未來十年打後大規模應用每一種潔淨能源技術，包括核能。」

到底核融合的優勢何在？更重要的是，經歷過切爾諾貝爾與福島核事故之後，人們最為關心的會是：核融合安全嗎？

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《核融合研發競賽升溫 「人造太陽」發電不再是夢？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第288期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對

陳同佳案了結以年計 死結在於玩弄政治的民進黨

活牛如奢侈品 政府莫視為等閒

中共探索超越西方的民主模式 展開話語權爭奪

歐盟正在推動印太戰略自主

貨幣體系百年變局 香港如何把握先機？

「60後」官員密集上位成主力 中共省級黨代會10月啟幕

核融合研發競賽升溫 「人造太陽」發電不再是夢？