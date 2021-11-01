選舉改制後首場立法會選舉，提名期由上周六（10月30日）開始，首日有15人報名參選，可說是新人湧現，其中八人是首次參與立法會選舉，來自多個不同領域，包括智庫、商界及政黨，當中也不乏年輕人。



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與此同時，多名議會舊將今屆退下火線，包括民建聯黃定光、柯創盛、蔣麗芸、梁志祥等，據了解這班老將原本有機會轉戰選委會，延續政治生命，但最終全被「換走」，反映「去舊迎新」，引入更多年輕、專業人才，為議會帶來新氣象、新想法。

今次選舉的第二個看點，是建制派內非政黨勢力崛起。提名期首日，多名新人報名參選，包括團結香港基金高級副總裁黃元山、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然。黃元山曾在金融行業任職，多年來在團結香港基金研究公共政策，特別關注金融、房屋等範疇。李浩然則研究《基本法》多年，撰寫多本有關《基本法》的著作，亦是《基本法》推廣督導委員會成員。

除了智庫、學者，已報名「新丁」還包括有「蘭桂坊之父」之稱的盛智文，倘成功入局，有望以其商界成功經驗，推動政府政策發展經濟。

這些非傳統建制派的出現，能否改變以往泛民、建制互相攻擊的局面，提高立法會的論政水平？而今次傳統民主派缺席選舉，又是否意味着建制派競爭減少？

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月01日）《立法會提名期展開 三大看點呈現選舉新氣象》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。