大選過後，日本邁向「新55年體制」？

日本剛迎來眾議院大選，執政黨自民黨即使抗疫乏力、首相魅力稍遜、金權醜聞陰影猶在，但「自民黨-公明黨」聯合政府執政地位仍難以動搖。如今已是自民黨掌權的第六十二年，該黨自1955年成立至今僅有四年未有執政，如此一黨獨大的現象在議會制民主實屬罕見。

自民黨在首次下野前獨佔鰲頭長達三十八年，被分析家稱為「55年體制」，自民黨會否邁向新一輪長期掌權的「新55年體制」？該黨長期屹立不倒的秘訣究竟是什麼？



1955年自由民主黨成立後即連續執政至1993年，當時自民黨獨大的政治格局被稱為「55年體制」。（Wiki Commons）

1955年，日本左翼運動風起雲湧，同屬保守陣營的自由黨和民主黨合併，新成立的自民黨從此進入長期掌權的「55年體制」。當中既有締造戰後經濟神話之功，也有左翼陣營深陷內鬥而難以整合力量之故。

對自民黨最有裨益的莫過於財政集權制。這既包括地方財權被中央牢牢把握，也包括市場經濟受政府指導干預甚多。地方官員和選民有強大驅動力倒向能帶來更多預算資金的執政黨候選人，而執政黨也樂於通過「分豬肉」的方式回饋選區，從而雙向形成強大的「恩庇網絡」（Clientelism），這在戰後百廢待興的日本尤為有效。

擁有大量金援與人力的自民黨議員，在上世紀五十年代後期形成「個人後援會」，在平日深度參與選區內人情網絡，以便在極短的競選期間轉換為選舉網絡。但此模式十分燒錢，例如前首相安倍晉三的賞櫻會醜聞，源自其後援會涉嫌違法補貼5,500萬日圓宴請選區內1.8萬人。自民黨議員對選區長期耕耘，將一個個選區打造成難以撼動的「自民王國」，甚至將其作為政治遺產傳給下一代。

隨着執政時期愈長，它與地方選區及各利益集團更深度捆綁，從而擁有強大的資金和組織優勢。缺乏有力對手的自民黨即使因醜聞堆積如山而短暫落台，也能輕鬆重回執政地位。相比於「55年制度」時自民黨的絕對優勢，如今儘管受歡迎程度下降，自民黨依然有維持長期掌權的三大法寶……

2019年，日本前首相安倍的個人後援會涉嫌違法補貼5,500萬日圓宴請選區內1.8萬人，圖為安倍夫婦與選民合照。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《大選過後 日本將邁向「新55年體制」？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。