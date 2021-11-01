木村拓哉長澤正美《假面之夜》影評：假面下的信任與懷疑

木村拓哉及長澤正美主演的《假面之夜》改編自東野圭吾的原著小說，是繼「加賀恭一郎系列」和「神探伽利略系列」之後，「假面飯店系列」的第二部電影。

承接前作《假面酒店》，新作《假面之夜》講述木村飾演的警探新田被指派到東京的高級酒店做臥底，他帶着懷疑的目光看可疑的人物，長澤飾演的服務員山岸則以關懷熱切的態度對待顧客，兩人的取態，恰恰構成理智與感情的角力。



《假面酒店》的酒店正是日本社會的縮影，片中的高級酒店是專業的工作空間，也是一個假面社會，人人都帶着面具，掩藏真實的一面，又同時感到內心的重重壓抑。不論是兇手、兇手的棋子，甚至是「不能向顧客說不」的酒店服務員山岸，都充滿壓抑。電影表達了種種壓抑後的釋放，社會充滿規範與界線，如果釋放壓力而越過道德和法制的界限，警探新田就會出手。

電影《假面之夜》揭示出假面社會下的信任與懷疑，人與人之間有情，但不是人人都是善意，所以要冷靜與防範。職場的專業精神鞏固着社會的秩序，感情要克制地表達。《假面之夜》是一個向警方復仇雪恨的故事，然而，電影不是以仇恨和法制為中心，而是以信任與懷疑為要旨。警探新田和服務員山岸推心置腹，恰好展現出兩種工作倫理，以至於兩種工作倫理背後的人性觀：相信人性美好，盡力維持體面，或是相信人性罪惡，竭力抑制邪惡；對他人信任，或是對他人懷疑……

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《《假面之夜》：假面社會下的信任與懷疑》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。