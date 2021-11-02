中共「建軍百年奮鬥目標」指的是什麼？

10月25至26日，北京召開了一次「全軍裝備工作會議」，國家主席習近平在會上對中國軍事發展進行了新的總結和部署，並再次提到了「建軍一百年奮鬥目標」。所謂「建軍百年」指的是2027年「南昌起義」一百周年，「建軍百年奮鬥目標」是中共中央近年給予中國軍隊的一個指向性任務，也是繼「兩個一百年」之後的第三個百年目標。



建軍百年奮鬥目標的說法始於2020年10月29日中共十九屆五中全會所通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》。2021年7月30日中共中央政治局舉行的第32次集體學習，也是以建軍百年目標為主題。

中國的武器精益求精。圖為早前珠海舉行的第十三屆中國國際航空航天博覽會上亮相的導彈裝備。（中新社）

中國官方一直沒有明言「建軍百年奮鬥目標」為何，原因不得而知，不排除這一目標過於敏感而不便對外公開的可能性。不過，「建軍百年奮鬥目標」的內涵也能夠通過已公開的實現路徑有所推測，尤其是「十四五」規劃裏所言的「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」……

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《習近平再提「建軍百年目標」意味着什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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