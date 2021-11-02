中共「建軍百年奮鬥目標」指的是什麼？

10月25至26日，北京召開了一次「全軍裝備工作會議」，國家主席習近平在會上對中國軍事發展進行了新的總結和部署，並再次提到了「建軍一百年奮鬥目標」。所謂「建軍百年」指的是2027年「南昌起義」一百周年，「建軍百年奮鬥目標」是中共中央近年給予中國軍隊的一個指向性任務，也是繼「兩個一百年」之後的第三個百年目標。
建軍百年奮鬥目標的說法始於2020年10月29日中共十九屆五中全會所通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》。2021年7月30日中共中央政治局舉行的第32次集體學習，也是以建軍百年目標為主題。
中國官方一直沒有明言「建軍百年奮鬥目標」為何，原因不得而知，不排除這一目標過於敏感而不便對外公開的可能性。不過，「建軍百年奮鬥目標」的內涵也能夠通過已公開的實現路徑有所推測，尤其是「十四五」規劃裏所言的「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」……
詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《習近平再提「建軍百年目標」意味着什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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