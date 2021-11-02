立法會五年回顧與展望

第六屆立法會於上周三（10月27日）完成最後一次大會，主席梁君彥臨別發言，指議會過去五年歷盡「驚濤駭浪」。



林鄭月娥在2017年7月接任特首後能夠緩和行政、立法僵局，結果那陣和風只吹了一年多左右。2019年初，民間開始反對政府修訂《逃犯條例》，民主派議員和應，並用盡方法癱瘓議會，泛民、建制議員屢爆肢體衝突。在該年7月1日的佔領立法會事件，議會大樓被大肆破壞，即使10月復會以後，議會仍近乎停擺，《施政報告》未能在立法會宣讀，內務委員會主席到2020年4月仍未選出。

胡志偉認為議會抗爭是其中一條戰線。圖為5月18日立法會內務委員會召開會議選舉主席，會議由立法會主席指定的陳健波主持，多名民主派議員被逐出會議室。（歐嘉樂攝）

接着新冠肺炎肆虐香港，立法會破天荒延任一年，然後中央和其駐港單位連番整頓議會，剩下來的泛民沒有坐到最後，港澳辦、中聯辦批評泛民「拉布」，人大常委會頒布《香港國安法》、授權港府取消議員資格，泛民議員因而總辭，於是立法會內非建制派成員僅剩下鄭松泰和陳沛然兩名，最後還只有後者任滿，連同建制派合共僅得42人。

回顧過去，立法會有什麼有待改進的地方？泛民議員拉布之下，固然影響議會效率，泛民總辭後，議會還有什麼不足之處？展望未來，新一屆立法會又將面對什麼？

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