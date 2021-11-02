蘇丹軍方領袖布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）發動政變，拘捕總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok），解散軍民代表組成的「主權委員會」（Sovereignty Council）過渡政府，延續非洲的政變風潮，也為非洲之角更添不穩定因素。



自2019年民眾先因麵包價格上漲而上街、後得軍方支持推翻執政近三十年的伊斯蘭主義獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir）後，示威組織經連月談判，與布爾漢及快速支援部隊（RSF）領袖達哥盧（Mohamed Hamdan Dagalo）等惡名昭彰的軍事領袖達成協議，組成「主權委員會」，負責帶領蘇丹至2023年重新實行民主。委員會先由布爾漢和達哥盧兩人以正副主席之位掌權，有豐富國際經驗、得示威民眾支持的經濟學家哈姆杜克則為總理，展開了「三人幫」過渡政府的新局面。

布爾漢近日解散政府奪權的行動可算是一場重大賭博。如果既有資助國堅持制裁，蘇丹又未能及時另覓財路，早已失去南蘇丹大量油田的蘇丹民生和經濟將更加深陷困境。在國內地方造反軍事勢力尚存、主要軍力未能統一之際，布爾漢有可能會跟巴希爾一樣要面對一場有經濟基礎的頑強政治抵抗，2019年巴希爾倒台下獄的結局未必不會再重演……

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《「蘇丹模式」以政變告終 非洲之角再添亂局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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