房地產稅︱房價離地，試點如何落地？

上月中，中國全國人大常委會授權國務院在部份地區開展房地產稅改革試點。這標誌着房地產稅試點即將開展，預料房地產稅為時不遠，不過，對於房地產稅如何徵收等相關問題，還有相當大的爭議。



今年房地產稅試點步伐加快，十四五規劃明確提出推進房地產稅立法，健全地方稅體系，逐步擴大地方稅政管理權。（Getty Images）

自上世紀九十年代末房地產市場化以來，房地產行業逐步成為中國經濟的支柱行業。2020年中國房地產銷售額高達17.4萬億元人民幣，房地產開發投資完成額達14.1萬億元。房地產不僅是牽涉甚廣的「周期之母」，土地出讓金還是地方政府重要的「錢袋子」。但分稅制改革後，地方財政對土地出讓金的依賴愈來愈大，這成為推動房價上漲的重要因素。

考慮到民眾高負債、高房價、低收入的現實因素，存量房徵稅可能會考慮免稅面積。不過，房地產稅的主要目的是為了擴大稅基，緩解地方政府財政壓力，為了避免引發市場大幅波動，起徵點和最低稅率的設置可能會充分考慮不同城市的具體情況。由於各地房價差異大，收入水平參差不齊，因此對於個人名下不同城市房地產稅如何徵收將是未來爭議的問題……

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