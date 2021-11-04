全球能源價格料飆升八成 美國為何束手無策？

8月下旬以來，國際油價持續上漲。10月21日，布倫特原油期貨主力合約價格升至每桶86.1美元，逼近七年高點；上周一（10月25日），WTI原油期貨主力合約價格升至每桶85.4美元，創下七年來新高。全球能源價格上漲正在對美國經濟造成衝擊，高昂的油氣價格和取暖等相關費用讓民眾生活成本大增。在此背景下，市場對通脹甚至是滯脹的擔憂正在升溫，華府也表示會密切關注能源價格。



然而，儘管美國是當今全球最大的原油和天然氣生產國，恐怕也難以憑藉一己之力影響全球能源價格，從而控制通脹。不少投資者亦因憂慮通脹購入石油，並令石油價格進一步上升，將油價推至2014年能源危機以來的最高水平。世界銀行10月21日發布的《大宗商品市場展望》報告預計，全球能源價格（通過原油、煤炭等能源產品的價格指數化得到）將在今年飆升八成以上，而且將在2022年繼續維持在高位。

隨着能源價格居高不下，美國通貨膨脹高企的現狀或將持續下去。（視覺中國）

且隨着北半球冬天的臨近，能源產品的大幅短缺不會是暫時現象。目前，市場普遍認為，2021年的冬天將異常寒冷，這意味着耗能的增加。美國銀行（Bank of America）的研究團隊預測，在冬季極端寒冷的情況下，國際油價或將於年內達到每桶100美元的目標。

得益於頁岩油和頁岩氣開採技術的突破，美國已經是當今全球最大的原油和天然氣生產國。英國石油公司（BP）的統計數據顯示，2020年，美國貢獻了全球約17%的原油產量和約23%的天然氣產量。那麼，美國為何不能通過影響能源價格控制通脹水平呢？

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《能源價格居高不下 美國憂心通脹卻難作為》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第289期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港人的語言漂流記—— 「兩文三語」變「重英輕中」

立法會提名期展開 三大看點呈現選舉新氣象

日本汽車工業轉型給香港產業改革的重要一課

美軍駐台成令箭 蔡英文放膽玩起大話啤

房地產稅為時不遠 四大關鍵問題待解

能源價格居高不下 美國憂心通脹卻難作為

蘋果私隱政策見效 追蹤廣告模式不再？