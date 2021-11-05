基本掃除政治阻礙　北溪二號開通在即

繼9月10日管道建設完工後，北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道又有了新的進展。上周三（10月27日），德國能源部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，在詳細內部分析並與意大利、奧地利、波蘭、捷克、匈牙利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等歐盟國家溝通徵詢後，「聯邦能源部認定，批准北溪二號不會危及德國與歐盟的天然氣供應安全。」

這是近來一系列相關進展的又一個訊號，如無意外，耗時數年、歷經政治阻礙的俄歐海路天然氣管道北溪二號即將於數月內正式開通。



當下，歐洲正面臨嚴重的能源短缺，加之凜冬將至、用氣需求即將驟升的緊迫性，令不少歐洲人建議加速乃至豁免北溪二號的審批流程。於上周二（10月26日）卸任德國總理職務的默克爾也正在她擔任代理總理的最後幾周時間裏，全力推動該項目的「最後一英里」。莫斯科方面也在藉着今年的能源缺口，推動歐盟加速落實北溪二號，除了能源出口的實際收益，也是為了令該管道成為俄歐關係的另一大穩定劑。

對俄羅斯和歐洲（尤其是西歐各國）而言，北溪二號是典型的雙贏格局。俄羅斯通過出售天然氣實現了發展經濟、增加收入的目的，歐洲則能加大購買天然氣這種經濟實惠又清潔的能源，有利於環境保護和能源結構調整。

不過，也正是這些原因，令這個無論從歐洲地緣政治關係、國際貿易，抑或環境保護角度都對俄歐有利的工程，遭致了一些弦外之音，尤其是烏克蘭與美國......

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