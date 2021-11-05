拋開二元對立思維 積極推動文化層面的「一國兩制」

正如著名法國社會學家布迪厄（Pierre Bourdieu）所說，文化乃是塑造及構建區分（Distinction）及共同點的一套工具，也是一個由社會架構及自然行為交織而成的過程。回歸二十四年走來，香港民心躁動，除了與根深蒂固的房屋及土地問題不無關係以外，更是與我城的文化政策、港人身份認同，以及部份年輕一代對「大陸」文化排斥等息息相關。要讓「一國兩制」重上正軌，必須先讓普遍港人了解及認知到，香港文化與國家的文化並存，而非「二者選其一」，更須將香港融入國家大局之中，拔高我城的文化價值。在地來說，若絕大多數港人能看到及認同特區政府乃是願意聆聽、保育及尊重我城獨特文化，必然有助於疏通民心鬱結、化解陸港矛盾。



香港各處都有民間力量為文化傳承作出努力。圖為在社區舉辦的手作市集。（黃寶瑩攝）

在上一篇文章裏，石中堅探討了香港本土文化對國家與香港關係的影響，對「香港回歸後在文化上失去自我」這個論述投下反對票，並為分析陸港關係及在地文化綱領提供了一套新的論述框架。

石中堅將會在本文提出幾點實際倡議，望能拋磚引玉，讓文化層面上的「一國兩制」之下的香港，一來能維持狹義維度上的獨特優勢及文化特徵，二來也能將國家文化與世界各地文化揉合，從而將廣義的香港文化發揚光大。

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《積極推動文化層面的「一國兩制」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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