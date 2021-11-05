能源危機下的中國體制：如何保障供應？

2017年，中國成為全球最大原油進口國，2018年超越日本成為全球最大天然氣進口國。同時，由於中國經濟總量、消費量持續增長，能源自給率必然下降，而對外依存度則逐年攀升。過去兩個月，內地坑口煤炭價格一路從每噸400多元（人民幣．下同）上漲到最高1,900元，且觸發了一系列能源危機。

為應對這一持續近兩個月的能源危機，中國政府極力保障煤炭供應，近期又依法對煤炭價格實施干預，到上周五（10月29日），鄭州動力煤期貨早盤下跌7.6%至每噸985元，瘋狂的煤價終於得到了抑制。



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在全國多地出現結構性電力緊缺期間，多個政府部門表態全力保障供應。（中新社）

隨着新冠疫情影響退潮，亞太地區率先進入疫後經濟恢復期，突然爆發的能源需求必然衝擊疫情期間被壓縮的能源生產，造成供求關係的劇烈變化，進而造成國際能源價格的普遍上漲。在這一背景下，作為能源消費大國和疫後率先復蘇的主要經濟體之一，中國難以獨善其身，必然率先感知到全球能源市場價格波動的影響。

面對能源供應緊張，中國政府沒有放開直接涉及民生的能源價格限制，但能源緊張的局面卻得到了緩解。中國政府為什麼能夠做到這一點？這取決於兩個方面……

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《能源危機下的中國體制》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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