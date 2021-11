造局者．書評｜應對動盪世局的思考框架：為何有些人能改變世界？

近年翻閱不同的報章雜誌,不時會讀到「人工智能將搶走人類工作,導致大量失業」的說法,如果說法為真,那麼人類具備何種條件,可以勝過計算速度極快的人工智能?《造局者:思考框架的威力》(Framers: Human Advantage in an Age of Technology and Turmoil)正是要回答這道難題。



馬斯克(Elon Musk)擁有造局者的條件,在社會的限制及挑戰之下,想出突破的方法,開創新的局面。(Getty Images)

《造局者》由《經濟學人》資深編輯庫基耶(Kenneth Cukier)、英國牛津大學網絡研究所教授麥爾荀伯格(Viktor Mayer-Schönberger)、歐洲管理科技學院教授德菲爾利科德(Francis de Véricourt)三人合力撰寫,他們認為,可以在動盪時局中提出正確的思考框架、找出多元選項、作出更佳決策、創造有利局勢者,就是「造局者」(Framer)。

在現代社會的科技危機中,不少論述認為終有一天,人類會被機器取代,基層工種大量消失便是一例。但作者在第一章就開宗明義,認為電影《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence)中人類最終被取締的命運,在現實世界是不會發生的……

