造局者．書評｜應對動盪世局的思考框架：為何有些人能改變世界？

近年翻閱不同的報章雜誌，不時會讀到「人工智能將搶走人類工作，導致大量失業」的說法，如果說法為真，那麼人類具備何種條件，可以勝過計算速度極快的人工智能？《造局者：思考框架的威力》（Framers: Human Advantage in an Age of Technology and Turmoil）正是要回答這道難題。



馬斯克（Elon Musk）擁有造局者的條件，在社會的限制及挑戰之下，想出突破的方法，開創新的局面。（Getty Images）

《造局者》由《經濟學人》資深編輯庫基耶（Kenneth Cukier）、英國牛津大學網絡研究所教授麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、歐洲管理科技學院教授德菲爾利科德（Francis de Véricourt）三人合力撰寫，他們認為，可以在動盪時局中提出正確的思考框架、找出多元選項、作出更佳決策、創造有利局勢者，就是「造局者」（Framer）。

在現代社會的科技危機中，不少論述認為終有一天，人類會被機器取代，基層工種大量消失便是一例。但作者在第一章就開宗明義，認為電影《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）中人類最終被取締的命運，在現實世界是不會發生的……

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《《造局者》：應對動盪世局的思考框架》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第289期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港人的語言漂流記—— 「兩文三語」變「重英輕中」

立法會提名期展開 三大看點呈現選舉新氣象

日本汽車工業轉型給香港產業改革的重要一課

美軍駐台成令箭 蔡英文放膽玩起大話啤

房地產稅為時不遠 四大關鍵問題待解

能源價格居高不下 美國憂心通脹卻難作為

蘋果私隱政策見效 追蹤廣告模式不再？