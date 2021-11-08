「開閘放水」拉大貧富差距　美國危機應對方式走向歧路

美國聯儲局上周公布11月議息結果，包括維持利率不變，以及將從本月晚些時候開始縮減資產購買規模（Taper），其偏鴿基調令市場為之一振，美股再創新高。美國經濟出現復蘇迹象已有些時日，9月通脹更升至近年高位，聯儲局在此情況下依舊實行較為寬鬆的縮債路徑，雖然能夠在短中期促進就業，卻也埋下危機隱患。



根據聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明，聯儲局將在11月分別下調國債和按揭抵押證券（MBS）購買量至700億和350億美元，12月兩項證券購買量下調至600億和300億美元，並預計在2022年中結束淨購債。也就是說，雖然聯儲局從本月起開始實行Taper，但未來半年多，聯儲局的總資產仍將持續擴張。如果按照每月減少150億美元新增購債規模來看，需要八個月才能將新增購債規模降至0。計算可知，到明年6月底，聯儲局資產負債表仍將擴張5,400億美元，所以市場普遍認為這次聯儲局議息會議基調「偏鴿」。

根據聯儲局官網公布的數據，2020年2月15日，聯儲局總資產約為4.16萬億美元。經過了減息加量化寬鬆之後，2020年底增至7.63萬億美元，暴漲77.07%。今年1至10月，局方每月淨購債1,200億美元。截至上周三（11月3日），聯儲局總資產增至8.57萬億美元，與放水前的2020年2月15日相比，擴張了106.2%。

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從上述數據以及Taper調整路徑可以看到，聯儲局在放水和收水時的力度截然不同。一般來說，當經濟發展遇到問題，可以適當運用貨幣寬鬆以及擴張性財政政策，但這有一個大前提，就是不能引發嚴重的通貨膨脹。鮑威爾曾在新聞發布會中表示，目前的失業率高估了勞動力市場的復蘇，實際要在明年下半年前才可能實現充分就業。從這番言論可以看出，聯儲局堅持在通脹如此之高的情況下，依舊實行較為寬鬆的縮債路徑，是為了促進就業，然而事實卻並非如此簡單......

詳細分析請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《財政部和美聯儲默契配合 寬鬆Taper減輕美國償債壓力》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。