《蘇豪的最後一夜》影評｜少女闖蕩大城市　重訪紙醉金迷年代

《蘇豪的最後一夜》（Last Night In SOHO）是一部向上世紀六十年代致敬的影片，也是一部向倫敦蘇豪區致敬的作品。故事講述對時裝設計擁有熱情及天分的少女Eloise獲倫敦時裝學院錄取，從寧靜的鄉村來到繁華的城市，搬入紙醉金迷的蘇豪區。她每次在房間入睡便會進入六十年代，與神秘女子Sandy在蘇豪區逐夢，更意外捲入一場兇殺案。



導演艾加韋特（Edgar Wright）前作《笑死人凶間》、《爆辣刑警》、《寶貝神車手》雖然都是中低成本電影，卻是令人不可忽視的作品。《笑死人凶間》讓觀眾發現人類與喪屍的關係可以用惹笑方式呈現，甚至彼此可以共存；《爆辣刑警》從懸疑警探片發展成動作暴力狂歡；《寶貝神車手》更是一部充滿漫畫動感與音樂元素的賽車作品。

《蘇豪的最後一夜》看上去是一部萬聖節的恐怖驚悚片，實則也就只是一部應景的恐怖驚悚片。電影的六十年代懷舊氛圍徒具外殼，未能突破舊有類型片的框架。導演嘗試加入心理分析，卻只選擇最淺層的恐懼情緒，讓兩位女主角淪為空洞的角色，在六十年代的浮光掠影面前只是兩枚棋子……

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《《蘇豪的最後一夜》：回歸紙醉金迷年代的恐怖驚慄片》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。