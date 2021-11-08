方中信「新作」《一級指控》審批等足三年　過關「一刀不剪」？

港產片《一級指控》因等待審批，結果一等三年，近日終於正式公映。這齣以律政為題材的中港合拍片原定2018年在「香港亞洲電影節」首映，因「技術問題」被抽起，其後臨時取消所有優先場。

《一級指控》編劇鮑偉聰是資深電視創作人，代表作是無綫《壹號皇庭》系列。他在訪談中重申，此片「在範圍內尋求最大的創作自由」。《一級指控》導演黃國輝亦是無綫出身，轉投HKTV期間執導由李心潔主演的《選戰》成話題作。他近日在訪問中回應坊間疑問，強調此片過審後保留內容，「一刀不剪」。



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《一級指控》講述富商郭世榮被殺，全城關注，疑兇無權無勢，不利證據亦毫無破綻，受委託的新手熱血律師向金牌大狀雷有輝求助，發現真兇另有其人，而背後的利益關係千絲萬縷。

律政題材重視邏輯嚴謹，經典法庭戲更不乏唇槍舌劍，可惜在《一級指控》中似乎看不到這些力量。這齣電影是廖啟智遺作之一，本片的亮點之一正是廖啟智與曾江在遊艇上爭辯的戲碼，兩位演技派高手過招，當中揭露政商勾結的對白寫實貼地，也讓影迷緬懷這位優秀演員的風采。

「法律不是確保每人都有接受公平審訊的權利嗎？」、「今時今日的安穩，是上一代留給我們的成果，我們最基本是否有責任為下一代，維持一個不論貧富、不論身份，在法律面前人人平等的社會？」在裙帶資本主義氣氛瀰漫的現代社會，金權政治已非驚天陰謀，這些充斥整套電影的「金句」，仍能吸引觀眾入場嗎？

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《《一級指控》：在電影世界尋找一絲光明》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。