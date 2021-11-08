《天與地》十周年｜「堅離地中產」們，還記得消失的「家明」嗎？

在踏入2010年代的歷史臨界點，香港出現了堪稱神劇的《天與地》（2011年），此劇微妙地回應了當時的社會形勢，當年更激起巨大的迴響。今年11月正是《天與地》首播十周年，鄒崇銘撰文《離地中年中產的懺悔錄——神劇《天與地》十周年》，從「吃掉家明，忘記理想」談起。



文中提出不少人皆曾把「吃掉家明」與六四事件產生或多或少的聯想，由此引發了內地審查的風波。作者指出，假如《天與地》只是涉及六四的話，相信絕對不會引起如此廣泛的迴響——尤其是對80、90後的年輕一代而言。此外，劇中羅列的大量香港社會議題，例如拜金主義、內幕交易、「蛇齋餅糉」、官商勾結和地產霸權等，皆無直接觸及中港矛盾又或恐共情緒，其實更多是直指香港本土的深層次矛盾。

鄒崇銘剖析，大家往往傾向把香港面對的內部問題，歸結於由一國兩制帶來的外部壓力，而忽視了內部制度的種種不公義是如何令社會走向嚴重的失衡，驅使這個城市一步步邁向衰亡，同時亦是令高度自治土崩瓦解的元兇之一。進一步而言，《天與地》帶來最大的啟示是它將社會矛盾和危機的根源，指向普羅香港市民本身——尤其是人到中年、早已晉身中產的我們自己。

鄒崇銘直指，那些看似是進步、又或強調改革求變的人（即如劇中的工運和政治領袖），顯然就是我們熟悉的非建制派精英。他們表面上在挑戰建制和權貴，但實際上卻是既得利益集團的一部份；他們表面上仍在堅持舊日的理想，但很可能只是借着理想的幌子「搵飯食」，同樣是謀殺這座城市舉足輕重的共犯。因此，「吃掉家明」真正吃掉的並非別人，而是吃掉自己的理想和良知！

Joe Junior點題金句清晰點破：「你睇吓我哋呢個世界，睇吓我哋呢個城市係乜嘢樣，除咗錢呢個字之外，我哋已經分辨唔出是非黑白，我哋每個人都被環境訓練到，好似倒模出嚟一樣：鍾意食同一樣嘢、鍾意同一樣電視節目、支持同一種政治立場，信奉同一種生老病死嘅做人方法。This city is dying, you know？」（《天與地》劇照）

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《離地中年中產的懺悔錄——神劇《天與地》十周年》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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