官方囤貨通知引發開戰疑雲 大陸技巧性逼統

上周二（11月2日），中國商務部發布一則通知刷屏中國大陸網絡，其中提到的「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，引發大陸網民紛紛揣度台海戰事是否倒數計時。及內媒《經濟日報》出面闢謠澄清，強調「通知的本意純粹是怕疫情散點突發讓人們措手不及」, 人們才知是一場誤會。



不過，在部份人看來，這某種程度上可被視為是技巧性「逼統」的一種心理嘗試，客觀上營造出了台海統一的氣氛。

一是為了反擊最近美國拜登政府在台灣問題上的強硬表態和蔡英文政府的出格言論。此前，拜登曾重申美國對台灣有着「堅如磐石」的承諾；蔡英文則在接受有線電視新聞網（CNN）專訪時，首次證實台灣駐有提供軍事訓練的現役美國軍人。

大陸國台辦副主任劉軍川在一場研討會上對「統一後」表態，首先強調「台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家做主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀。」（資料圖片）

二是想試探一下台海兩岸的民意反饋。中國大陸對兩岸統一有着高民意支持率，這從最近大陸輿論上的表現不難看出。台灣人儘管也擔心大陸會武力攻台，但多數人似乎並沒有緊迫感，大陸的做法，可能是出於技巧性影響民意和「勸統」的考慮。

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《大陸官民合力技巧性逼統 兩岸重回吃樹皮啃樹根的復古凝望》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第290期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

政府委員會制度效能今非昔比 政務司長親自督師能否扭轉乾坤？

立法會新勢力冒起 擺脫利益束縛

香港仍未觸及的氣候議程——轉型陣痛和氣候正義

M+要超越15分鐘的永恆

商務部一則消息引發熱議 北京放棄和統選項了嗎？

民主黨在2021年選舉潰敗意味着什麼

與教育界泰斗鄭燕祥對話——香港語言教育緣何與社會功能脫節？

Facebook改名Meta部署元宇宙 範式轉移還是逃避醜聞？