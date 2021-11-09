中美角力不止 《巴黎協定》式合作場景難以再現

遙想2015年《巴黎協定》簽訂，有中美提前一年達成《中美元首氣候變化聯合聲明》之功，一度為全球環保主義者帶來希望，也象徵着中美關係的黃金年代，本屆峰會卻難復舊觀。



本屆氣候峰會迄今已有過百國承諾2030年前停止砍伐樹林、削減30%甲烷排放量等成果，一系列國家也達成了分階段停止用煤發電的協議，並有一定希望達成全球碳交易市場的基本框架，曾經促成《巴黎協定》的兩大功臣：中國氣候變化特使解振華和美國總統氣候特使克里（John Kerry）也在峰會上緊鑼密鼓談判，但卻無望複製六年前中美其樂融融、達成一個「大交易」的場景，也讓本屆峰會難以承擔起環保主義者的殷切期望。

氣候峰會取得成果的限度取決於中美兩國是否達成合作，2014年《中美元首氣候變化聯合聲明》就提前奠定了次年《巴黎協定》的勝利。（路透社）

拜登將責任歸咎於中俄領導人的缺席及缺乏承諾。11月2日，他指中國國家主席習近平未有露面「是個巨大的錯誤」，「失去了影響全球和本次氣候峰會的能力」。他此前也將氣候峰會之前G20峰會的成果平平，歸因於中俄「基本上沒有對達成氣候協議展現出任何誠意」。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也稱，中國在應對氣候變化問題上「非常不合群」，中國消極應對氣候問題的立場「令人困惑」。其實，拜登早就清楚習近平不會外訪，其中既有疫情因素，也因中國十九屆六中全會召開在即（本周一開幕），他的指責只是為了佔據道德高地，也未能給中美領導人年底虛擬會議達成雙邊氣候合作營造良好氛圍。

另一方面，東道主英國以「希望與會者親身參與」為由拒絕了習近平發表視像講話，無視中方向來通過習近平本人發布重大氣候承諾。

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《中美政治角力不止 氣候峰會難有突破》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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