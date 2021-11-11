聯儲局宣布縮減買債 資本市場將會如何？

上周，備受關注的議息會議結束後，美國聯儲局一如市場預期宣布在11月啟動縮減債券購買（taper）計劃，美國三大股指隨後紛紛上漲。但到本周，三大股指卻開始下跌。



先前，持續增長的業績和不斷推出的股票回購計劃，是支撐美股牛市的重要原因。

如今美股財報季已經過半，即使面臨疫情等因素的挑戰，美股整體業績依然保持着健康的增速，超過80%已披露業績的上市公司盈利好於預期。另外，數據統計顯示，標普500指數成份股公司近幾周已披露的第三季度股票回購總額為1,450億美元，等到所有報告出爐時，回購總額可能超過2,240億美元，這將超過2018年第四季度創下的2,230億美元回購紀錄。

美國聯儲局宣布在11月啟動縮減債券購買。（資料圖片）

值得注意的是，聯儲局對於通脹暫時性的判斷已沒有此前堅定。貨幣政策聲明把「通脹反映了暫時性因素」的措辭改為「通脹反映了預計暫時性的因素」。也就是說，聯儲局認為通脹的不確定性在增大。如果聯儲局改變立場，突然加息，勢必將會對股市造成巨大衝擊。

隨着股市節節攀升，市場淡倉頭寸保持在歷史低點附近。從長遠來看，這是令人擔憂的，因為淡倉頭寸通常有助於在遭遇意外風險或衝擊時緩解市場的波動。衡量美股波動性的芝加哥期權交易所（CBOE）恐慌指數（VIX）已經回落至16以下，逼近年內低點，高昂的市場情緒可能是接下來市場動盪的導火線。

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