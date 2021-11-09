眾多委員會無實權 研究再多再好有何用？

「扶貧委員會」是政務司司長轄下「重中之中」的委員會之一，旨在檢視現行政策及探討全新措施，以防貧及扶貧。但較早前，本身是扶貧委員會委員的工聯會鄧家彪竟向特首林鄭月娥發公開信，嚴正批評政府的扶貧思維有誤。而事實上，扶貧委員會已非首次有委員公開與特區政府「唱反調」，可惜當局似乎聽不而耳。這着實令人疑惑，如果特區政府連專責反映意見的組織及成員建議都無法接納，那麼這些委員會到底有什麼存在價值和意義？



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有學者批評港府政策及扶貧委員會未能對症下藥，有越扶越貧之嫌。（高仲明攝）

同樣以扶貧委員會為例，本應定期更新「貧窮線」以分析監察貧窮情況，但前任扶貧委員會委員、香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新多次撰文質疑，以每月家庭住戶入息中位數的一半作為貧窮線的計算方向，無法針對本港整體收入分佈不均的社會結構特徵。在相對貧窮的概念下，即使基層收入有所改善，只要仍遜於入息中位數的一半，就是官方所定義的「貧窮」；相對地，當入息中位數上升，貧窮數字也自然會「水漲船高」——這樣根本無法準確反映貧窮問題，可是，特區政府仍然堅持己見，委員會也被批「越扶越貧」……

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