非洲國民大會威望不再　南非前路如何走？

曼德拉（Nelson Mandela）用以實現其「所有人過更好生活」美夢的非洲人國民大會（ANC），在11月1日的全國地方選舉中只得46%支持，首次在全國範圍的選舉中得票不足半數。現已身敗名裂的前總統祖馬（Jacob Zuma）曾豪言「不管人們喜歡與否，我們將永遠控制政府」，可是二十七年從未兌現的許諾，也許終將打破ANC的一黨獨大，而南非的未來也將隨之走向未知之境。



「經濟自由戰士」（EFF）的支持者在選舉前於約翰內斯堡以東的城鎮集結。（美聯社）

這次選舉以不足46%之數創下史上最低的投票率，特別是在ANC的傳統票倉地區，突顯出民眾對ANC執政的失望。在比例代表制元素甚高的南非選舉之中，ANC從來也是靠其解放黑人的威望而維持政權。如今，其威望漸消，小黨林立就很可能會變成南非未來的新政治態勢。

此刻ANC的失敗，一大原因也是2009年至2018年執政的祖馬所留下的「遺產」所害。祖馬的貪腐構成所謂「國家掠奪」（state capture），使整個國家機器被各種私人利益所敗壞，遠遠超出體制尚存卻貪污風行的嚴重性……

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《南非一黨獨大難再 平等仍只是一個許諾》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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