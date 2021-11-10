美國民主黨2021年選舉潰敗　拜登政府面臨紅色警報

奇數年是美國的選舉小年，多場地方選舉在本月初展開，其中新澤西州和維珍尼亞州被視為是明年國會中期選舉的風向標，但民主黨在這些地區的得票率遠低於預期，部份重要職位均被共和黨人奪得，為該黨敲響了警鐘。



在新澤西的州長選舉中，現任民主黨州長墨菲（Phil Murphy）以比預期小得多的微弱優勢獲勝。在新澤西的州議會選舉中，常年擔任州參議院議長斯蒂芬·斯威尼（Steven Sweeney）居然輸給了一位名不見經傳的卡車司機對手。這位共和黨對手據說只花了153美元開展競選活動就取得了成功。

而最受各界關注的自然是在維珍尼亞州，共和黨候選人揚金（Glenn Youngkin）擊敗了民主黨候選人、前州長麥考利夫（Terry McAuliffe）。維珍尼亞近年有成為藍州的趨勢，尤其是在去年的總統大選中，拜登在該州的得票率比特朗普高出了10個百分點。可今年的選舉，州層級最重要的三個職位均被共和黨人奪得。

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目前，美國50個州中有27個州的州長是共和黨人，全美61%的州議會和54%的州議會議席都處於共和黨人的控制下。而如果2021年最新的趨勢得以延續，共和黨在2022年顯然還有繼續上升的空間。

民主黨為什麼會在2021年的選舉中潰敗？共和黨在本次選舉中使用了什麼策略，是跟特朗普緊密聯手，抑或有意保持距離？今次民主黨的潰敗是否意味着其明年中期選舉大勢已去，共和黨將重奪參眾兩院？

孫太一

美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授



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