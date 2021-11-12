港深融合無可避免　鄭燕祥：語言教育政策應順勢而為

回歸以來，香港步入「兩文三語」時代，即以中文和英文進行書寫，並以廣東話、普通話和英文作為口語。時至今日，「英文」仍舊是強勢語言，「中文」政策目標卻含糊不清，甚至一次次捲入政治化漩渦。有學者提出，香港的語言教育政策與社會功能長期脫節，既間接造成當下社會的的政治衝突和社會撕裂，也未能應對立足「粵港澳大灣區」這一區域融合形勢。



語言教育政策是個多層次問題，它不僅決定了學生將用何種語言學習知識，而且對整個社會的運作起着至關重要的作用和影響。香港教育大學榮休教授鄭燕祥接受《香港01》專訪時指出，語言教育政策不能只顧及學生個人層面，還要顧及社會層面，「為了社會，學生才會有前途；學生做得好，社會先有前途。」

鄭燕祥表示，香港要開拓大灣區這個新領域，所以需各界參與，不能「照舊」。（吳鍾坤攝）

過去二十多年，鄭燕祥著書立說，對香港教育政策投注不少心力，希望能喚起社會對這重要議題的理性討論，為香港未來的語言教育政策提供藍圖建議。然而，苦口婆心多年，教育系統的長期癥結仍「不見改善」，「社會撕裂，政治衝突愈來愈大，運作愈來愈慢，愈來愈困難，達不到市民的期望。」

在鄭燕祥看來，語言教育首先應能「促進社會的整合、融合，建立共同信念、互相合作」，但香港明顯做不到。這還只是教育的第一個功能，其他例如促進制度和建設、培養學生適應能力、達成多元目標等，本港的語言教育也是可圈可點、力有不逮。

以文化認同為例，在如今的語言教育政策下，「有些學生對中國是不認識的，沒感情的。到了出事才來反思學生『不愛國』或者對中國文化沒有『歸屬感』，但本身學校的設計就不符合。」鄭燕祥說。

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此外，語言教育能否適應未來的經濟發展？鄭燕祥表示，香港的未來就是要立足「粵港澳大灣區」，「中國已經在崛起、在上升了，其他人無法阻止她了。要順應世界潮流、順應中國崛起的形勢，不要逆勢而行，『攞來辛苦』。香港不參加大灣區，那九個城市依然會去做，那香港是無以生存的。」而既然香港是大灣區其中一個大城市，那就需要匯聚多元人才，需要多元的語言政策......

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《與教育界泰斗鄭燕祥對話——香港語言教育緣何與社會功能脫節？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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