拜登執政存隱憂　美國進步派「離地」惹禍？

11月2日是拜登勝選近一周年後的美國選舉日。由於拜登的民望幾乎跌至數十年來歷任總統在相同執政時段的最低水平，僅比特朗普同期為高，在全國性議題愈加主導地方選舉的趨勢下，人們對於民主黨各候選人的表現早已不感樂觀，然而，最終結果竟比預期更差。



有評論指沒有特朗普坐鎮白宮，民主黨選民熱情大減。（美聯社）

這次選舉中全國各地的結果，都不同程度地反映出選民對民主黨進步派主張的反撲。更嚴重的是，民主黨在選民心中的形象愈來愈被在國會山上經常面對媒體的進步派所代表。在投票意向主要受感性認同而非理性分析的影響下，對民主黨其他候選人相當不利。

其中一個明顯例子是穩定藍州新澤西（New Jersey）的州長選舉：民望頗高的民主黨州長Phil Murphy僅險勝寂寂無聞的共和黨前州議會議員Jack Ciattarelli。相近的情況更遍布全國各地的各級政府職位選舉，例如紐約州長島一些縣的首長選舉和地方檢察長選舉。這些選舉的特色，是候選人知名度不高，選民很多時候只按其所屬黨派投票。

選舉之後，雖然民主黨有關社會及氣候開支法案的爭議未解，進步派似乎被選舉大敗所震動，最終其眾議院黨團大部份議員都接受了先通過兩黨基建法案的安排，趕忙為拜登執政爭取兩黨合作和基建開支上的勝利。

目前民主黨可算是被活在同溫層、在媒體上有重大話語權的進步派劫持。如果進步派未能醒悟其立場「離地」，並回到務實的凡塵，恐怕就算來年疫情稍緩、經濟回升、拜登各種政策順利通行，國會兩院的控制權或會流入共和黨之手？屆時拜登或許不得不重走奧巴馬時代單靠行政命令治國的艱難之路？

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